İzmir'de 6 köpek zehirlenerek öldürüldü: "Sayı artabilir"

İzmir'in Urla ilçesinde 20 Mayıs'ta (dün) 6 köpeği zehirlenerek öldürüldü. köpek ölümlerine ilişkin açıklama yapan Urla Belediyesi, ölü köpek sayısının artabileceğini belirtti. Olaya ilişkin soruşturma ve inceleme başlatılırken, polis şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de 6 köpek zehirlenerek öldürüldü, belediye sayının artabileceğini belirtti.

Urla ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi'nde oturanlar, 20 Mayıs gece saatlerinde sokakta besledikleri sokak köpeğinin ağzından köpükler geldiğini fark etti.

Köpeğin zehirlendiğini gören mahalleli durumu belediye ve polise bildirdi. Mahalle halkı bölgede başka hayvanların da zehirlenmiş olabileceği ihtimaliyle çevrede inceleme yaptı.

Çok sayıda köpekte aynı semptomların yaşandığı belirlenirken, veterinerler ve mahalleli zehirlenen köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı ancak hayvanlar kurtarılamadı.

İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Köpekleri zehirleyenlerin bulunması için polise şikayette bulunuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de inceleme başlattı. Urla Belediyesi 6 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünü tespit ettiklerini, sayının artabileceğini bildirdi.

"HİÇBİRİNİ KURTARAMADIK"

Mahalle halkından Elif Sarı "Ölen hayvanlar kimsenin sorumluluğunda değil. Sevgimizle, onları beslememizle büyüyen dostlarımızdı. Hepsi için çok üzgünüm. Aralarında elimde büyüyen bir köpek de var. Diğerleriyle beraber o da zehirlendi. Kasıtlı bir şekilde yapıldığı çok belli. Hayvanların kanı donarak öldü. Buradaki hayvanların kimseye bir zararı yok. Zararı olsa bile bu şekilde bir müdahale edilmemeliydi. Bu insanlığa aykırı bir durum. Hepsini de şikayet edeceğiz" dedi.

"ZEHİRLENME VAKASI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Veteriner Hekim İrem Demir de "Bir köpeğin ağzından köpükler çıkarak öldüğüyle ilgili telefon alıp, bölgeye geldim. Köpeği alıp, kliniğe götürürken telefon tekrar çalmaya başladı. Birkaç köpekte daha aynı semptomların görüldüğünü söyleyen mahalle sakinleri aradı. Köpeklerin zehirlendiğini düşünüyoruz çünkü bu bölgede yaşayan tüm köpeklerde aynı semptomlar görüldü. Gerekli işlemler yapıldı, sonuçları bekliyoruz" diye konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Urla Belediyesi ise olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"20 Mayıs'ı 21 Mayıs'a bağlayan gece saat 01.00 sularında Urla Belediyesi Veterinerliği'ne, ilçemiz Gülbahçe Mahallesi'nde can dostlarımızdan olan sokak köpeklerinin zehirlenmiş olabileceği yönünde ihbar gelmiştir. Kısa bir süre içerisinde olay mahalline giden ekiplerimiz, 6 can dostumuzun zehirlenerek öldürüldüğünü tespit etmiştir. Ekiplerimiz; olay bölgesi ve çevresinde zehirli başka besinlerin olabileceği şüphesiyle bölgede temizlik çalışması gerçekleştirmiş ve diğer can dostlarımızın da zehirlenme ihtimaline karşı sabah saatlerine kadar tedbir amaçlı nöbet tutmuştur. Can dostlarımıza karşı canice yapılan saldırı ile ilgili olarak Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü HAYDİ Polisleri ve Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme ve araştırma yapılmaktadır. Urla Belediyesi olarak bizler de süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bir daha bu ve benzeri üzücü olayların yaşanmaması adına bu canice yapılan katliamı gerçekleştirenlerin en ağır cezayı almaları için gereken duruşumuzu sürdüreceğiz."