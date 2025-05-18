İzmir'de 66 yaşındaki bir kişi, şehirlerarası otobüs terminalinde bankta ölü bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, şehirlerarası otobüs terminalinde ölü bulundu.

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri'nde (İZOTAŞ) bankta bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Araştırma yapan ekipler, cesedin evsiz Refik Tüter'e (66) ait olduğunu belirledi.