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İzmir'de 7 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 30.12.2024 11:59
  • Giriş: 30.12.2024 11:59
  • Güncelleme: 30.12.2024 11:59
Kaynak: AA
İzmir'de 7 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Alsancak'ta 7 ayrı iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarının failini yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlının kimliğini tespit etti.

Ekipler, şüpheli A.E'yi Konak ilçesinde yakaladı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin iş yerlerinin kapılarını zorlayarak girdiği ve taşınabilir eşyaları alarak gittiği görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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