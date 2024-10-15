İzmir'de 8 yaşındaki çocuğa okulda cinsel istismarda bulunan temizlik görevlisi tutuklandı
İzmir Bayraklı'daki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda bir temizlik görevlisi D.T., 8 yaşındaki bir öğrenciyi cinsel istismara maruz bıraktı. Ailelerin tepkisi üzerine ikinci kez gözaltına alınan görevli tutuklandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki 1 hafta önce işe başladığı Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda 8 yaşındaki E.Ş.'ye cinsel istismarda bulunan ve tekrar gözaltına alınan temizlik görevlisi D.T. (18), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, 10 Ekim'de Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 1 hafta önce işe başlayan okulun temizlik görevlisi D.T., 3'üncü sınıf öğrencisi E.Ş.'ye cinsel istismarda bulundu. D.T.'nin E.Ş.'ye sosyal medya hesabını vermek istediği, hediyeler alacağını ve para vereceğini söyleyip, yanağından öptüğü öne sürüldü. Öğrencinin durumu öğretmenine anlatması üzerine konu polise bildirildi.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, D.T.'yi 12 Ekim'de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 13 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüpheli D.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AİLELER TEPKİ GÖSTERDİ, TUTUKLANDI
Olayı öğrenip dün okulun önünde toplanan veliler, tepki gösterdi. Temizlik görevlisi D.T.'nin tekrar gözaltına alınması, yargılama sürecinin başlaması çağrısı yapıldı.
Savcılık, karara itiraz edince şüpheli tekrar gözaltına alındı. Bayrak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli, bugün tekrar adliyeye sevk edildi.
8 yaşındaki E.Ş.'ye sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla tekrar gözaltına alınan temizlik görevlisi D.T. (18), sevk edildiği adliyede tutuklandı.