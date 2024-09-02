İzmir'de ABD askerinin kafasına çuval geçiren 15 kişi gözaltına alındı

İzmir'de ABD'nin taarruz gemisinde görevli askerin kafasına çuval geçirilmesine ilişkin İzmir Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamda olaya karışan 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde, 02.09.2024 Pazartesi günü 16.00 sıralarında, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 2’si kadın, 13’ü erkek toplam 15 şahıstan oluşan grup tarafından, ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askerî personele fizikî saldırıda bulunulmuştur. Ayrıca, 5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya, emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yaşananlarla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de açıklama yaptı. ABD'li askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken soruşturma nedeniyle teşekkür edildi. Açıklama şöyle:

"USS Wasp’te görevli ABD’li askeri personelin bugün İzmir’de saldırıya maruz kaldığını ve şu an güvende olduğunu teyit ederiz. Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz."

NE OLMUŞTU?

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Vatan Partisi'nin gençlik kolu Öncü Gençlik, İzmir'de, ABD'nin en büyük taarruz gemisi Uss Wasp'ta görevli ABD askerinin başına çuval geçirmişti.