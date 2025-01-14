İzmir'de ağaca çarpan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti
İzmir’in Urla ilçesinde, 3 gencin bindiği motosiklet seyir halindeyken ağaca çarparak devrildi. Kazada, kask takmadıkları öğrenilen 2 genç hayatını kaybetti. Yaralanan 1 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Kaynak: AA
İzmir'in Urla ilçesinde ağaca çarpan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti, 1 genç yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet, Erdoğan Ker Caddesi Jandarma Kavşağı'nda kaldırımdaki ağaca çarptı.
Kazada motosikletteki 19 yaşındaki Velican Ecevit, 20 yaşındaki Anıl Balıkçı ve 18 yaşındaki Miraç A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ecevit ve Balıçkı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Yaralı Miraç A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.