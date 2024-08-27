İzmir'de aile katliamı: Bir baba, 3 çocuğunu öldürdü

İzmir'de henüz bilinmeyen nedenle yaşanan aile katliamında 3 çocuk öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Bornova'da meydana geldi. 45 yaşındaki Vesim Şimşek isimli baba, çocukları Hiranur, Cemre, Ceylin ve Nira'yı Çınar mevkisine yakın bir araziye götürdü.

Şimşek, henüz belirlenemeyen nedenle yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti.

4 çocuk, vücutlarının farklı yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı.

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Ardından bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu ve bulundukları yeri söyleyen Şimşek, aynı silahla intihara girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklardan Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş'nin (14) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Hira Nur (11) ile baba ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İnşaatta çalıştığı belirtilen Vesim Şimşek'in evli olduğu kadınla boşanma aşamasında olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.