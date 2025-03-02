İzmir'de ailesine şiddet uyguladığı iddia edilen kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de eşi ve çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, babasının madde bağımlısı olduğunu ve kendilerine şiddet uyguladığını ileri sürmesi üzerine soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, şüpheli tarafından darp edildiklerini, can güvenliklerinin olmadığını beyan eden videoyu paylaşan genç kız, annesi ve kardeşlerine yönelik gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler uygulandı.

Şüpheli E.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.