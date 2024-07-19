İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir’de yağmur sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 14’ü hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili son durumu açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, 14 şüpheli hakkında tutuklama, 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiğini bildirdi.
Tunç, "Gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.
#İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında;— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 18, 2024
▪️ Gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edilmiş,
▪️ 14 şüpheli…