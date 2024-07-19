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İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir’de yağmur sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 14’ü hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı.

Güncel
  • 19.07.2024 06:28
  • Giriş: 19.07.2024 06:28
  • Güncelleme: 19.07.2024 06:37
Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı
Fotoğraf: AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili son durumu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, 14 şüpheli hakkında tutuklama, 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiğini bildirdi.

Tunç, "Gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

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