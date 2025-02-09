Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir'de amatör maçta çıkan kavgada 3 futbolcu yaralandı

Ajans Haberleri
  • 09.02.2025 22:18
  • Giriş: 09.02.2025 22:18
  • Güncelleme: 09.02.2025 22:18
Kaynak: AA
İzmir'de amatör maçta çıkan kavgada 3 futbolcu yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'de Anakaya Lojistik Süper Amatör Lig karşılaşmasında çıkan kavgada 3 futbolcu yaralandı.

Karşıyaka Belediyesi Efsaneler Sahası'nda oynanan Kemalpaşaspor-Yamanlar Esenspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Futbolcuların soyunma odasına yöneldiği sırada tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine arbede yaşandı. Kavgayı güvenlik güçleri zorlukla ayırırken, 3 futbolcu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, futbolcuların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kemalpaşaspor Kulübü Başkanı Şakir Yok, müsabakaların dostluk çerçevesinde oynanmasını istediklerini belirterek, şikayetçi olacaklarını söyledi.

BirGün'e Abone Ol