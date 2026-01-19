İzmir'de ambulansa 'hız' cezası

İzmir'de bir ambulansa hızlı gittiği gerekçesiyle trafik cezası verildi.

Ekipler, ambulansa Yeşildere Caddesi'nde 98 kilometre hızla gittiği gerekçesiyle ceza yazdı.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, cezaya tepki gösterdi.

Ambulansların hasta taşısın ya da taşımasın acil sağlık hizmetinin bir parçası olduğunu vurgulayan Doğruyol, cezanın sağlık personeline ödettirilmeye çalışılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını dile getirdi.

"Acil vakalara müdahale eden ambulanslara trafik cezası yazmak, vatandaşa cezalandırmaktır" diye Doğruyol, ambulansta hasta olmaması durumunda da araçların istasyona gitmek için hızlı hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

"CEZA PERSONELE ÖDETTİRİLDİ"

Ambulansların trafikte ayrıcalıklı araç olduğunu hatırlatan Doğruyol, şunları söyledi:

"Ambulansta görevli sağlık çalışanlarımızın tek düşüncesi, vakaya en kısa zamanda ulaşmak ve hastayı en kısa sürede hastaneye yetiştirmektir. Zaman zaman kendi canlarını bile hiçe sayıp, o ambulansta hastadan başka üç can daha olduğunun farkında olan insanlarca hastayı bir yerlere birkaç dakika erken ulaştırmaya çalışırlar.

İzmir’de Yeşildere Caddesinde 98 km hızla ambulansa ceza yazılması ve yazılan cezanın çalışan sağlık personeline ödettirilmeye çalışılması doğru bir yaklaşım değildir. Ambulansa 98 km hızla ceza yazılması doğru olmadığı gibi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından cezanın personele ödettirilmesi de doğru değildir. Bir taraftan ambulansa yol vermeyenlere ceza yazılırken, bir taraftan da ambulanslara ceza yazılması doğru bir yöntem değildir.Sağlık personelinin çalışma şevkini kırmayalım."