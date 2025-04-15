İzmir'de ambulansa tabancayla ateş eden kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde ambulansa tabancayla ateş ettikten sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne giden özel bir kuruma ait 35 AUH 021 plakalı ambulansa, Refik Şevket İnce Mahallesi 2148/11 Sokak'ta tabancayla ateş edildi.

Polis, olaydan sonra 06 EDR 872 plakalı otomobille kaçan şüphelinin U.Ü. (32) olduğunu belirledi.

U.Ü, polis ekiplerince olayda kullanılan tabancayla yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde ambulans görevlilerinin kendisine trafikte saldırdığını, bu nedenle silahını ateşlediğini söylediği öğrenildi.