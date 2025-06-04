İzmir'de anlaşma sağlanamadı, Cemil Tugay'dan açıklama: "Bu kişilerle anlaşma yolu kapanmıştır"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki 23 bin işçinin eşit işe eşit ücret talebiyle başlattığı grevin ardından işçi temsilcileriyle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

HalkTV'nin aktardığına göre; ilk 6 ayda yüzde 30 zamda anlaşıldı ancak sendika ile belediye ikinci 6 ayda yapılacak yüzde 19 zamda ortaklaşamadılar. Tugay, yapılan toplantının ardından basına konuştu.

Tugay, "Günlerdir İzmir Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu ekonomik şartlar içerisinde durumumuzu anlatmaya çalışıyorum. Sendika yöneticileri, siyaset kokan laflar ediyor. Bu konu siyasete malzeme ediliyor. Kimin ne kadar siyasete dahil olduğunu da çözemedik. Şube başkanı kurultay delegemiz. Ege Bölge Başkanı milletvekili olmak isteyen birisi. Amacım siyaset yapmak değil. Amacım belediyeyi yönetmek. Belediyenin hizmet etmeye ihtiyacı var. Hizmet edenlerin de düzenli maaş alınmasına ihtiyaç var " ifadelerini kullandı.

Tugay sadece bin lira artışın belediyeye 23 milyon lira ek ödeme anlamına geldiğini belirterek "Bakın çok küçük rakamlar görünebilir ama bu para benim param değil. İzmir halkının parası. bu parayı küçümsemeye kimsenin hakkı yok. Gecenin bu saatinde kurban pazarlığı yapılıyor. Bizim sendikadan beklediğimiz şey Türkiye'nin ve kurumun şartlarını görmesi. Ben bu akşam çözüm arayışında insanlar göremedim. Bana insanın halinden, Türkiye'nin halinden anlayacak insanlar lazım" dedi.

Tugay bu şartlarda görüşmenin de anlaşmanın da mümkün olmadığını söyledi. Tugay, anlaşmanın sağlanmadığını belirterek "Bu kişilerle anlaşma yolu kapanmıştır" dedi.