İzmir'de ‘Anne Kart’ dağıtılmaya başlandı

İzmir’de, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay’ın seçim vaatleri arasındaki “Anne Kart” uygulamasından yararlanacak hak sahiplerine kartları dağıtılmaya başlandı. Kart ile 0-4 yaş arası çocuğu bulunan anneler, çocukları yanlarındayken belediyenin toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın 180 günlük hızlı eylem planında yer alan “Anne Kart” uygulaması kapsamındaki kartlar hak sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

“Sosyal belediyecilik ilkesi temelinde” hayata geçirildiği belirtilen yeni uygulamayla 0-4 yaş (0-48 ay) arası çocuğu bulunan annelere belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarına 60 kontörlük ücretsiz biniş hakkı sağlanacak. 4-5 yaş arası çocuğu olan annelere verilen aylık 10 kontörlük kartlar da kullanıma açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uzman ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda yardım alması uygun görülen annelerin kartlarına çocukları yanlarındayken kullanmak üzere kontörler yüklendi ve ilk kartların teslimatı yapıldı. Uygulamayla, annelerin çocuklarıyla birlikte sosyal hayatta daha aktif yer alabilmesi hedefleniyor.

“10 BİNE YAKIN HANE YARARLANACAK”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Arzu Ütaş, ''9 bin 951 anneye Anne Kart vermeye başladık. Bugün yaklaşık 2 bin 226 kişiye ulaştıracağız. 24-27 Haziran tarihleri arasında da kalan 7 bin 725 anneye kartlarını vereceğiz. Vatandaşlarımız çok memnun. Sebebi ekonomik kriz. Başkanımızın 180 günlük eylem planı kapsamında yaptığı ilk projelerden biriydi. Anne Kartlar yeni tasarımıyla birlikte annelere ulaştırılıyor. İhtiyaç sahibi ve 0-5 yaş arası çocuğu olan bütün ailelerimiz kart için başvuru yapabilir” dedi.