İzmir'de arabalı vapur seferleri iptal edildi
İzmir’de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Bostanlı–Üçkuyular hattındaki arabalı vapur seferleri karşılıklı olarak durduruldu. İZDENİZ, iptalin kuzeydoğudan esen rüzgâr ve dalga nedeniyle yapıldığını açıklarken, yolcu gemilerinin seferlerine program dahilinde devam edileceğini bildirdi.
Kaynak: AA
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Üçkuyular İskelesini etkileyen kuzeydoğu yönlü olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 13.10 itibariyle Bostanlı - Üçkuyular hattında arabalı feribot seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." bilgisi verildi.
Yolcu gemisi seferlerinin program dahilinde uygulanmaya devam edeceği belirtildi.