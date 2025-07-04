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İzmir'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 kardeş öldürüldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Latif Dinç (54), Mehmet Dinç (52) ve İbrahim Dinç (49) isimli kardeşler Metin Uçar tarafından silahla öldürüldü.

Güncel
  • 04.07.2025 13:41
  • Giriş: 04.07.2025 13:41
  • Güncelleme: 04.07.2025 13:46
Kaynak: AA
İzmir'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 kardeş öldürüldü
Fotoğraf: DHA

İzmir'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kardeş hayatını kaybetti.

Hacıhasan Mahallesi'nde Metin U. (73), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşler Latif Dinç (54), Mehmet Dinç (52) ve İbrahim Dinç (49) ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Metin U, av tüfeğiyle kardeşlere ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Latif, Mehmet ve İbrahim Dinç'in öldüğünü belirledi.

Cinayet zanlısı Metin U, Birgi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

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