İzmir'de ayrıldığı erkek tarafından darp edilen kadın öldü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Fatma K, sokakta tartışma yaşadığı ayrıldığı O.G. isimli erkek tarafından darp edilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından O.G. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
İzmir'in Ödemiş ilçesinde O.G. isimli ayrıldığı erkek tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, O.G. (34) ile Fatma K. (27) Türkmen Mahallesi'nde sokakta tartıştı.
O.G, Fatma K'yi darbetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Fatma K'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Zanlı O.G. gözaltına alındı.