İzmir'de babalarının öldürdüğü 3 kardeş, Manisa'da toprağa verildi
İzmir'de babaları tarafından katledilen 3 kardeş, Manisa'nın Salihli ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde babalarının öldürdüğü 3 çocuğun cenazeleri, Manisa'nın Salihli ilçesinde defnedildi.
Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan 2 yaşındaki Ceylin, 4 yaşındaki Cemre ve 14 yaşındaki Nira Ş'nin cenazeleri, Yörük Mahallesi'ndeki Hazreti Ömer Camisi'ne getirildi.
Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen anne Naciye Ş, çocuklarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Cenazeler, kılınan namazın ardından Karaağaç Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.
NE OLMUŞTU?
İzmir'in Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Vesim Ş, Çınar mevkisine yakın araziye getirdiği 4 çocuğuna tabancayla ateş etmiş, aynı silahla yaşamına son vermek istemişti.
Çocuklardan Ceylin, Cemre ve Nira Ş'nin olay yerinde yaşamını yitirmişti. Yaralanan 11 yaşındaki Hira Nur ile baba ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
İnşaatta çalıştığı öğrenilen Vesim Ş'nin eşi Naciye Ş. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilmişti.