İzmir'de Balçova Barajı’nda doluluk yüzde 81’e ulaştı, kontrollü tahliye başlatıldı

Devlet Su İşleri’nin (DSİ) 17 Şubat 2026 tarihli resmi bilgilendirmesine göre, Balçova Barajı’ndaki su seviyesi yoğun yağışlar nedeniyle yüzde 81,04 aktif doluluk oranına ulaştı.

Baraj güvenliğini sağlamak ve kontrolsüz taşkın riskini önlemek amacıyla 16 Şubat 2026 itibarıyla dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesine başlandı.

İZSU’dan yapılan açıklamada, tahliye edilen suyun Ilıca Deresi yatağı üzerinden deşarj edildiği belirtildi.

Açıklamada, Ilıca Deresi yatağı civarında bulunan vatandaşların, dere yatağı çevresinde faaliyet gösteren besicilerin, işletmelerin ve tesislerin, ayrıca bölgedeki tüm kurum ve kuruluşların taşkın periyodu tamamlanana kadar dere yatağına yaklaşmamaları ve tedbirli olmaları istendi.

Tahliye işleminin barajdaki su seviyesine göre değişkenlik gösterebileceği, bu nedenle dere yatağındaki su debisinde ani yükselmeler yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, saha ekipleri ve ilgili birimlerin yönlendirmelerinin dikkatle takip edilmesi çağrısında bulunuldu.