İzmir'de baraja devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kaynak: AA
İzmir'in Menderes ilçesinde baraja devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mustafa Kaya'nın (49) kullandığı traktör, Değirmendere Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Tahtalı Barajı'na devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Kaya, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi dalgıçlarınca çıkarıldı.
Sağlık ekipleri Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Traktörün barajdan çıkarılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.