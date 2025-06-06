İzmir'de barajlar tehlike sinyalleri veriyor

İzmir'de bu yıl mart, nisan ve mayıs aylarında düşen yağış miktarı, uzun yıllar ortalamasına göre belirgin şekilde azalırken, kentteki barajların doluluk oranlarında da dikkat çekici düşüşler yaşandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İzmir'de bu yıl bahar aylarında görülen yağış miktarı, beklenti ve ortalamanın altında kaldı.

1938-2024 uzun yıllar yağış ortalamasına göre mart ayında metrekareye 75 kilogram, nisan ayında 45,8 kilogram, mayıs ayında ise 31 kilogram yağış kaydedildi.

2024 rakamları ise bahar yağışlarının uzun yılların ortalamasının altında kaldığını gösterdi. Bu dönemde yağış miktarı martta metrekareye 51,9 kilogram, nisanda 25,1 kilogram, mayısta ise 23,4 kilogram oldu.

İzmir'e 2025 yılı mart ayında yalnızca 4,3 kilogram, nisanda 54,8 kilogram, mayısta ise 24,7 kilogram yağış düştü.

Kentte yağışlı gün sayısı bakımından da düşüş gözlendi. Uzun yıllar ortalamasına göre mart ayında 9, nisan ayında 8, mayısta ise 5 gün yağış görülürken, 2025 yılında martta yalnızca 4 gün yağış kaydedildi. Buna karşın nisan ayında 10 gün, mayısta ise 6 gün yağış görüldü.

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü uzmanları, kentte bir haftalık süreçte yağış beklenmediğini bildirdi.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI AZALDI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 31 Mayıs itibarıyla kente içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranları, geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde azaldı.

İzmir'in içme suyu ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı henüz yaz başında olmasına rağmen yüzde 14 olarak ölçüldü.

Doluluk oranı Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yüzde 13, Ürkmez Barajı'nda yüzde 25 ve Balçova Barajı'nda yüzde 43'e kadar geriledi.