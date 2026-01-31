İzmir'de barajlar yeniden dolmaya başladı

İzmir'de son günlerde etkili olan yağışlar, kentteki barajları yeniden doldurmaya başladı. Kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'nda yüzde 1'in altına düşen doluluk oranı, ocak ayı yağışların ardından yüzde 5,51'e yükseldi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'nda geçen yılın aralık ayında yüzde 1'in altına düşen su seviyesi, ocak ayı yağışların ardından yüzde 5,51'e yükseldi.

Bereketli yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesi, geçen yılın gerisinde kaldı. Barajdaki aktif doluluk oranı 31 Ocak 2025'te yüzde 15,09 olarak kayıtlara geçmişti.

BALÇOVA VE ALAÇATI KUTLU AKTAŞ BARAJLARI YENİDEN SU TOPLADI

2025 yılının son aylarında suyun tamamen bittiği Balçova ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajları yeniden su toplarken, Gördes Barajı'nda doluluk oranı kaydedilmedi. Balçova Barajı'nda doluluk oranı yüzde 26,54'e, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yüzde 27,38'e yükseldi.

31 Ocak 2025'te Balçova Barajı'nda yüzde 33,23, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yüzde 31,36, Gördes Barajı'nda yüzde 5,96 doluluk oranı kaydedilmişti. Geçen sene 31 Ocak'ta doluluk oranı yüzde 27,16 olan Ürkmez Barajı'nda su seviyesi, bu yıl aynı dönemde yüzde 11,73; geçen yıl yüzde 70,19 aktif doluluğu olan Güzelhisar Barajı'nda su seviyesi yüzde 43,37 olarak kaydedildi.