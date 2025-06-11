İzmir'de bariyere çarpan motokurye hayatını kaybetti
İzmir'de bariyere çarpan 21 yaşındaki Ali Sercan Orman isimli motokurye hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
İzmir'in Bornova ilçesinde bariyere çarpan motokurye yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 21 yaşındaki Ali Sercan Orman idaresindeki motosiklet, Karşıyaka-Bornova yolu istikametinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyere çarptı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Orman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Orman'ın cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.