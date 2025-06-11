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İzmir'de bariyere çarpan motokurye hayatını kaybetti

İzmir'de bariyere çarpan 21 yaşındaki Ali Sercan Orman isimli motokurye hayatını kaybetti.

Güncel
  • 11.06.2025 10:15
  • Giriş: 11.06.2025 10:15
  • Güncelleme: 11.06.2025 10:19
Kaynak: AA
İzmir'de bariyere çarpan motokurye hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

İzmir'in Bornova ilçesinde bariyere çarpan motokurye yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 21 yaşındaki Ali Sercan Orman idaresindeki motosiklet, Karşıyaka-Bornova yolu istikametinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyere çarptı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Orman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Orman'ın cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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