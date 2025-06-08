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İzmir'de bayram dönüşü otoyolda trafik yoğunluğu oluştu

Ajans Haberleri
  • 08.06.2025 21:21
  • Giriş: 08.06.2025 21:21
  • Güncelleme: 08.06.2025 21:21
Kaynak: AA
İzmir'de bayram dönüşü otoyolda trafik yoğunluğu oluştu

İZMİR (AA) - İzmir'de Kurban Bayramı dönüşü otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kurban Bayramı'nı Çeşme, Karaburun, Urla ve Seferihisar gibi turistik ilçelerde geçiren tatilciler, bayramın son gününü beklemeden dönüşe geçti.

Akşam saatleriyle birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, Çeşme-İzmir Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Trafik nedeniyle bazı şoförlerin akaryakıt istasyonlarında beklediği görüldü.

Otoyol jandarması birçok yerde önlem alırken, özellikle emniyet şeridi ihlalleri tespiti amacıyla kontrol gerçekleştirdi.

Yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

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