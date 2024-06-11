İzmir'de bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bayramda toplu ulaşımın ücretsiz olacağını bildirdi. Ücretsiz seferler, 16 Haziran Pazar günü 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba günü 24.00’e kadar sürecek.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bayramda toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Buna göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT ve İZULAŞ bünyesinde hizmet veren otobüsler, metro ve tramvay seferleri, İZDENİZ yolcu gemileri ve ESHOT denetimli İZTAŞIT otobüsleri ile Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.

Ücretsiz seferler, 16 Haziran Pazar günü 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba günü 24.00’e kadar devam edecek.