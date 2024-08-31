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İzmir'de bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

Resmi Gazete'de yayımlanana karara göre, İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartılacak.

Güncel
  • 31.08.2024 11:14
  • Giriş: 31.08.2024 11:14
  • Güncelleme: 31.08.2024 11:18
Kaynak: AA
İzmir'de bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
Fotoğraf: AA

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Bayraklı Mahallesi'nde bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İzmir'in Bayraklı ilçesi Bayraklı Mahallesi'ndeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verildi.

Orman sınırları dışına çıkartılan alanların 2 katından az olmamak üzere, devletin 'hüküm ve tasarrufu' altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

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