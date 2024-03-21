İzmir'de bebek maması kutusuna saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de, bir eve düzenlenen baskında, bebek maması kutusuna saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, T.S'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine evine baskın düzenledi.

Yapılan aramada bir kısmı bebek maması kutusuna saklanmış toplam 150 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.