İzmir'de belediye otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
İzmir'in Bayındır ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen ESHOT otobüsünün, Torbalı-Ödemiş seferini yaptığı sırada Bayındır ilçesi yakınlarında seyrederken motor bölümünde yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, belediye otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışması sonrası açıldı.