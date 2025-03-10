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İzmir'de belediye otobüsündeki yangın kamerada

Ajans Haberleri
  • 10.03.2025 14:42
  • Giriş: 10.03.2025 14:42
  • Güncelleme: 10.03.2025 14:42
Kaynak: AA
İzmir'de belediye otobüsündeki yangın kamerada

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Adem Yavuz Caddesi'nde ilerleyen 35 DB 0160 plakalı Mersinpınar-Gümrük hattı otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otobüste hasar oluştu.

Otobüsteki yangın, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde seyir halindeki otobüsün motor bölümünde alevlerin çıkması, şoförün yangın söndürme tüpüyle müdahale etmesi, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi yer alıyor.

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