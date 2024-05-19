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İzmir'de belediye otobüsüyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'in Balçova ilçesinde, belediye otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, arkasındaki kişi ise ağır yaralandı.

Güncel
  • 19.05.2024 08:58
  • Giriş: 19.05.2024 08:58
  • Güncelleme: 19.05.2024 09:02
Kaynak: AA
İzmir'de belediye otobüsüyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fotoğraf: DHA

İzmir'in Balçova ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Motosiklet, ESHOT garajına girmekte olan belediye otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, sürücü Sarı ile aynı motosikletteki M.Ç, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, M.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, ifadesini almak üzere otobüs şoförünü karakola götürdü.

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