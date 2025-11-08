İzmir'de beton mikserinin çarptığı kadın son yolculuğuna uğurlandı
İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde dün torununu okula götürürken beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybeden babaannenin cenazesi toprağa verildi.
Yaşamını yitiren Nadire Koç'un (64) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak Ödemiş'e getirildi.
Koç'un cenazesi Tekstil Camisinde öğle vakti kılınan namazın ardından Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
- Kaza
Y.Ş. idaresindeki 35 ZFG 60 plakalı beton mikseri, dün Hürriyet Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nadire Koç ile torununa çarpmış, aracın altında kalan babaannenin yaşamını yitirdiğini belirlenmiş, yaralanan kız ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Nadire Koç'un birinci sınıf öğrencisi torununu okula götürürken kazanın yaşandığı öğrenilmişti.