İzmir'de beton mikserinin çarptığı yaya öldü
Kaynak: AA
İzmir'in Menderes ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İ.Ö'nün kullandığı 35 GB 4096 plakalı beton mikseri, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Hamidiye Çimen'e (74) çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Menderes Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, kadının yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kaldığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.