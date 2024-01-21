İzmir'de bıçaklanan kişi öldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokakta bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yıldız Caddesi'nde yürüyen Medet Ferhan Şengün (33) ile yanından geçen A.B.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.B.Y, yanındaki bıçakla Şengün'ü yaralayıp olay yerinden uzaklaştı.

Göğsünden yaralanan Şengün, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Ailesinin, Şengün hakkında yaklaşık 10 gün önce kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli A.B.Y'yi yakaladı. "Kasten yaralama" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından kaydı bulunan şüphelinin, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edildi.