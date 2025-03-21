İzmir'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişi gözaltına alındı.

Kazımdirik Mahallesi Süvari Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda K.Ş. ve D.Ç. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık görevlilerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili S.Y. ve E.K. polis ekiplerince Karabağlar ilçesinde gözaltına alındı.