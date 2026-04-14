İzmir'de bildiri dağıtan öğrencilere palalı saldırı

İzmir’de Öğrenci Sendikası’na bağlı üniversite öğrencileri, açtıkları standa bildiri dağıttıkları sırada faşist saldırıya uğradı. Olayın görüntülerinde saldırganlardan birinin elinde pala olduğu görülürken, yaşananlar kısa sürede arbedeye dönüştü. Saldırı, sendikal faaliyetlere yönelik bir engelleme girişimi olarak değerlendirildi.

Edinilen bilgilere göre olay, öğrencilerin sendikal faaliyetler kapsamında yürüttükleri bilgilendirme çalışması sırasında meydana geldi. Stand başında bildiri dağıtan öğrencilerin yolu, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar tarafından kesildi ve fiziksel saldırıda bulunuldu. Saldırı karşısında öğrenciler kendini korurken, güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

Öğrencilerin örgütlenme hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaya yönelik bu müdahale, sendikal faaliyetlere dönük bir engelleme girişimi olarak değerlendirildi.

Olay, üniversite çevrelerinde ve kent genelinde tepkiyle karşılandı.