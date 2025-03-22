İzmir'de binler sokakta

Yurt genelinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalinin ardından gerçekleşen gözaltılarla başlayan eylemler sürüyor.

Kent genelinde direnişin sürdüğü İzmir’de de, binlerce yurttaş bir araya geldi.

Lozan Meydanı’nda buluşan kitle Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Sloganlar eşliğinde yürüyen partiler, demokratik kitle örgütleri ve yurttaşlar hükümeti istifaya çağırdı. Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri de alanda günlerdir sürdürdükleri direnişe devam etti.