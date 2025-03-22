İzmir'de binler sokakta: Cumhuriyet Meydanı'nda polis müdahalesi

Yurt genelinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalinin ardından gerçekleşen gözaltılarla başlayan eylemler sürüyor.

Kent genelinde direnişin sürdüğü İzmir’de de, binlerce yurttaş bir araya geldi.

Lozan Meydanı’nda buluşan kitle Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Sloganlar eşliğinde yürüyen partiler, demokratik kitle örgütleri ve yurttaşlar hükümeti istifaya çağırdı. Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri de alanda günlerdir sürdürdükleri direnişe devam etti.

SOL Parti, EMEP, TİP ve üniversiteli gençler, “Mitinge değil, eyleme geldik” sloganlarıyla alandan ayrılarak Alsancak’a geçti.

POLİS MÜDAHALESİ

Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Meydanı'na yürümek isteyen bir grup, polisin müdahalesi ile geri çekildi. Göstericiler Cumhuriyet Meydanı yönelirken başka grup da Bornova'ya doğru yürüyüşe geçti.

İZMİR'DE YÜRÜYÜŞE ENGEL!

Cumhuriyet Meydanı'da gerçekleşen eylemden ayrılan bir grup Bayraklı'da yer alan AKP binasına yürümek istedi.

Çevik kuvvet ekipleri TOMA’larla yolu kapatarak geçişe izin vermedi. Sert müdahalede bulunan polis ekipleri plastik mermi, biber gazı ve tazyikli su sıktı. Yurttaşlar ise direnişe devam ediyor.