İzmir'de binlerce işçi grevde

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne (İzBB) ait İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında 23 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı.

İşçiler 29 Mayıs gecesi itibariyle greve çıktı. Belediye önünde toplanan işçiler, daha sonra "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart açtı. Sendikaların şube başkanları ve işçiler, pankartı büyükşehir belediye binasına astı.

Grevden dolayı başta ESHOT otobüsleri olmak üzere neredeyse tüm İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri durdu. Sendika bugün saat 10:00’da Basmane’de bulunan Genel-İş İzmir Şubesi önünde toplanma kararı aldı.

İZBB'DEN AÇIKLAMA: HUKUKİ BAŞVURULARDA BULUNACAĞIZ

İşçilerin grev kararı sonrası İzBB'den de açıklama geldi. Açıklamada, "Genel-İş Sendikası’nın toplu görüşmelerdeki uzlaşmama kararını ve grev ilânını haklı bulmadığımızı kamuoyumuzla paylaşmak durumundayız" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Genel-İş’in 1 Ocak 2024’te 763,44 TL olan günlük taban ücret için hâlihazırda görüşme masasındaki teklifi 2.168,18 TL’dir. Bu teklif, 1 Ocak 2024/2025 dönemi bakımından yıllık yüzde 184 artışa tekabül etmektedir.

Yıllık 112 günlük ikramiye ile birlikte Genel-İş teklifine göre aylık ortalama en düşük net ücret 82 bin TL ve en yüksek net ücret 94 bin TL hesap edilmektedir ki, bir çalışan için vergi-sigorta toplam maliyet 154 bin TL’ye ulaşmaktadır.

Belediyemizin teklifi, 1 Ocak tarihinden itibaren ikramiye dahil aylık en düşük ücret 59 bin TL, en yüksek 76 bin TL seviyesindedir. İki şirketimizin çalışanları için bu teklifimizin yıllık maliyeti 24 milyar liradır. Genel-İş’in talepleri doğrultusunda oluşacak yıllık maliyet ise 32 milyar TL’yi bulmaktadır. Böyle bir maliyetin belediyemizce karşılanması ne yazık ki mümkün değildir."

Açıklamanın sonunda, "Sendikalarımızın grev çağrısı ve çalışanlarımızın bu çağrılara uyarak greve katılmaları hukukî haklarıdır; bununla birlikte, grev uygulamasında kanun nazarında himaye edilmeyecek eylemlerle karşılaşılması hâlinde hukukî başvurularda bulunacağız" ifadeleri kaydedildi.

TUGAY'DAN YENİ AÇIKLAMA: UZLAŞMA ÇAĞRISI YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 23 bin çalışanın greve çıkması ve toplu taşımada aksamalar yaşanması sonrası yetkili sendika olan DİSK’e bağlı Genel-İş’e çağrı yaptı.

Tugay, "Arkadaşlarımız sendika temsilcilerine bu sabah tekrar ulaştılar. 7 gün 24 saat görüşmeye açık olduğumuzu tekrar ifade ettik. Bir çözüm üretmek hepimizin görevi. İçinde bulunduğumuz şartların elimizi kolumuzu bağladığını tekrar ifade etmek isterim" dedi. Tugay paylaşımında şunları kaydetti:

"Belediyemiz şirketleri İzenerji ve İzelman’ın temsilcisi olan sendika ile anlaşamamız sonucu verilen grev kararı sonrasında, bugün şehrimizde yaşanan ve yaşanacak tüm aksaklıklar için gerçekten çok üzgünüm. Arkadaşlarımız sendika temsilcilerine bu sabah tekrar ulaştılar. 7 gün 24 saat görüşmeye açık olduğumuzu tekrar ifade ettik. Bir çözüm üretmek hepimizin görevi. İçinde bulunduğumuz şartların elimizi kolumuzu bağladığını tekrar ifade etmek isterim.

Çalışma arkadaşlarımızın mümkün olan en iyi ücretleri alması için iyi bir teklif yaptığımıza inanıyorum. “Eşit işe eşit ücret” anlayışı elbette haklıdır ve doğrudur. Ancak yapılmış bir sorumsuzluğu, başka bir sorumsuzlukla daha büyük bir sorun haline getirme ve belediyeyi altından kalkamayacağı bir yükün altına sokmaya hiç birimizin hakkı olmadığını düşünüyorum.

Sendika temsilcilerine çağrımdır; Aklı selimle konuşmaya ve uzlaşı arayışına devam edelim. Sizleri bekliyorum."

CEMİL TUGAY: BEN SONUÇTA PATRON DEĞİLİM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'sa Egedesonsöz’e dün akşam yaptığı değerlendirmede "sendika ile doğrudan görüşme noktasında bir randevu durumunun olmadığını ve olası grev ile ilgili kriz masası oluşturduklarını" açıkladı. Tugay, “yüzde 20’leri falan hedeflediğimiz bir durum vardı. Bunu yüzde 30’lara çıkardık. Daha fazlası için bütçemiz yok" dedi.

"Ben sonuçta patron değilim yani. Cebimden çıkarıp da vermiyorum ya da işçilerden alıp da kendi kârımız olarak bir tarafa koyacak değiliz. Bütçe yönetiminde bunun karşılığı yok ve yani arkadaşlarımızın taleplerine ‘olur’ diyemiyoruz" ifadelerini kullandı. Tugay sosyal medyadan ise, "Bu grevin başlamadan veya bir an önce bitmesi için her şeyi yapmaya hazırız, kamuyu koruyan, kamu kaynağını koruyan, iktidarın silkeleme politikalarına karşı dayanışma ruhunu güçlendiren her teklife de açığız. Sendikanın bu taleplerinde ısrar etmeyeceğini umuyorum, bu taleplerde işçiler ve emek lehine bir kazanım sağlanmayacağı açıktır. Kamu vicdanı da bu noktada sendikayı desteklemeyecektir. Ben de sendikanın bu talepleriyle uzlaşmam, uzlaşamam" açıklamasını yaptı.

"BAHSİ GEÇEN RAKAMLARIN KONUYLA HİÇBİR İLGİSİ YOK"

Belediyenin açıklaması sonrası sendika binasında açıklama yapıldı. Sendika binasında yapılan açıklamayı Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül okudu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bahsi geçen rakamların konuyla hiçbir ilgisinin olmadığını ifade eden Gül, "Kamuoyunu yanıltıcı bilgilerle bu kentte ve kentliye hizmet ürettiğimiz mahalledeki komşumuzla, sokaktaki arkadaşımızla acısını, sevincini paylaştığımız İzmir halkıyla bizi karşı karşıya getirmenin bir anlam ve manası yoktur" dedi.