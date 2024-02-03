İzmir'de bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bengisu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında bulunan Şükriye Biçer'e ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın üst katta oturan Nesrin Başeski'nin dairesine sıçradı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, apartmandakiler tahliye edildi.

Dumandan etkilenen ve Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başeski ile Selim Eler ve Feyzuliye Yayla'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İtfaiye görevlilerince söndürülen yangında 2 evde hasar oluştu.

Yangına müdahale sırasında bir polis memuru ve vatandaşın, dairenin balkonunda yer alan Türk bayrağını koruma altına alması dikkati çekti.