İzmir'de bir AVM'de tartıştığı güvenlik görevlisini bıçaklayan çocuk tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki alışveriş merkezinde güvenlik görevlisinin bıçakla yaralanması olayına karıştıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 çocuktan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün (23 Ekim), Yalı Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde taşkınlık yaptıkları iddiasıyla dışarı çıkarılmak istenen 5-6 kişilik grupla güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

Bu sırada güvenlik görevlisi 34 yaşındaki M.S., bıçakla bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan M.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma yapan polis ekipleri, olaya karıştıkları suçlamasıyla 15 yaşındaki T.Ö ve yine 15 yaşındaki U.F'yi gözaltına aldı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.F, savcılıktaki sorgusu sonrası salıverildi, T.Ö. ise ilgili hakimlikçe tutuklandı.