İzmir'de bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını katletti

İzmir'de, S.M., isimli erkek boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü. Polis, cinayetin ardından kaçan S.M.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

İzmir'in Konak ilçesinde Gülsüm M., boşanma aşamasında olduğu S.M. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, saat 01.30 sıralarında Duatepe Mahallesi numara 11'deki evde meydana gelen olayda, S.M. ile bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu Gülsüm M.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden birçok kez bıçakladı.

Zanlı kaçarken, sesleri duyan komşularını ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gülsüm M., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KATİL ARANIYOR

Gülsüm M.‘nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hırsızlık suçundan da çok sayıda kaydı bulunan cinayet zanlısı S.M.‘nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.