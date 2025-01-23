İzmir'de bir erkek, cezaevinden firar edip evli olduğu kadını öldürdü!

İzmir'de bir kadın, evli olduğu cezaevi firarisi erkek tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Çeşitli suçlardan hakkında verilen 24 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasını Afyonkarahisar'da açık cezaevinde çeken 26 yaşındaki Hasan Ç. firar etti.

Çaldığı otomobille İzmir'e gelen zanlı, Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde yaşayan evli olduğu 25 yaşındaki Melisa Ç'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Melisa Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

"Hırsızlık", "gasp" gibi 48 ayrı suçtan adli makamlarda kaydı bulunan fail, saklandığı Karşıyaka'daki dere yatağında gözaltına alındı.