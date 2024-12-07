İzmir'de bir erkek, dini nikahla evli olduğu kadını 'kazara' öldürdüğünü iddia etti
İzmir'in Konak ilçesinde E.B. isimli erkek, otomobilde tartışma yaşadığı 'dini nikahla evli olduğu' Eda Kuş'u tabancayla 'kazara' öldürdüğünü iddia etti. E.B, daha sonra cesetle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.
İzmir'in Konak ilçesinde, bir erkek, tartışma sırasında tabancanın 'kazara' ateş alması sonucu öldüğünü iddia ettiği 'dini nikahla evli olduğu' kadının cesediyle polis merkezine gitti.
Alınan bilgiye göre, otomobiliyle Gültepe Polis Merkezi'ne giden E.B. (35) aracında 'dini nikahla evli olduğu' kadının cesedinin olduğunu söyledi.
Polis ekipleri cansız haldeki Eda Kuş'un (29) silahla vurulduğunu tespit etti. Araçta yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulundu.
Kuş'un cesedi incelemelerin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
E.B'nin ilk ifadesinde Kuş'la gece saatlerinde kıskançlık nedeniyle otomobilde tartıştıklarını, aralarında boğuşma yaşandığını, yanındaki tabancanın bu sırada 'kazara' ateş aldığını söylediği öğrenildi.