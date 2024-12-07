İzmir'de bir erkek, dini nikahla evli olduğu kadını 'kazara' öldürdüğünü iddia etti

İzmir'in Konak ilçesinde E.B. isimli erkek, otomobilde tartışma yaşadığı 'dini nikahla evli olduğu' Eda Kuş'u tabancayla 'kazara' öldürdüğünü iddia etti. E.B, daha sonra cesetle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Kadın 07.12.2024 15:45 Giriş: 07.12.2024 15:45

Güncelleme: 07.12.2024 15:46 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA