İzmir'de bir erkek, evli olduğu 69 yaşındaki kadını öldürdü
İzmir'in Bornova ilçesinde evli olduğu kadını tabancayla öldüren ve polisi arayarak ihbarda bulunan erkek fail gözaltına alındı.
Kaynak: AA
İzmir'in Bornova ilçesinde evli olduğu kadını tabancayla öldüren ve polisi arayarak ihbarda bulunan erkek fail gözaltına alındı.
Rafetpaşa Mahallesi'nde oturan R.T. (70), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evli olduğu İzadiye T'yi tabancayla vurduğunu bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, İzadiye T'nin (69) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cenazesi, olay yeri incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili fail erkek R.T, suç aleti tabancayla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İzadiye T'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.