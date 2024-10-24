İzmir'de bir erkek, evli olduğu kadını öldürdü

İzmir'de Mehmet Tosun isimli erkek, evli olduğu kadını ve kendi üvey ağabeyini silahla öldürdü.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Torbalı'nın kırsal Dirmil Mahallesi'nde meydana geldi.

Mehmet Tosun ve üvey ağabeyi İsa Akay birlikte alkol aldıktan sonra tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mehmet Tosun, evli olduğu Hasibe Tosun'u ve İsa Akay'ı av tüfeğiyle öldürdü.

Olayın ardından Tosun, jandarmayı arayıp, olayı bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, Mehmet Tosun'u gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Tosun, ilk ifadesinde, evli olduğu kadının ve üvey ağabeyinin sevgili olduğunu iddia ederek olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Tosun'un Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İsa Akay ve Hasibe Tosun'un cenazeleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.