İzmir'de bir erkek evli olduğu kadını öldürdükten sonra intihar etti
İzmir'in Buca ilçesinde İbrahim Köçer isimli kişi evli olduğu kadını boğarak öldürdü. Köçer daha sonra kendini asarak intihar etti.
İzmir'in Buca ilçesinde bir erkek evli olduğu kadını boğarak öldürdükten sonra intihar etti.
Alınan bilgiye göre, dün akşam Yaylacık Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 2. katında ikamet eden İbrahim Köçer (51) ile evli olduğu Nurtaç Köçer (45) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Nurtaç Köçer'i boğarak öldüren İbrahim Köçer, çıktığı balkonda kendini asarak yaşamına son verdi.
Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenazeler, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Köçer çiftinin 3 çocuğunun olay sırasında evde olmadıkları anlaşıldı.