İzmir'de bir erkek evli olduğu kadını öldürdükten sonra intihar etti

İzmir'in Buca ilçesinde İbrahim Köçer isimli kişi evli olduğu kadını boğarak öldürdü. Köçer daha sonra kendini asarak intihar etti.

Kadın 07.06.2024 06:22 Giriş: 07.06.2024 06:22

Güncelleme: 07.06.2024 06:26 Kaynak: AA

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