İzmir'de bir evde anne, baba ve oğulları öldürülmüş halde bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir apartman dairesinde Şadi Avcı ve Hatice Avcı çifti ile oğulları Mehmet Avcı'nın tabancayla vurulmuş bedenleri bulundu.

Olay, Muratbey Mahallesi 3663 Sokak numara 18'deki apartman dairesinde meydana geldi.

Torbalı'da yaşayan Mehmet Avcı ile annesi Hatice Avcı ve babası Şadi Avcı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde anne-baba ve oğullarını ateşli silahla vurulmuş halde buldu. Yapılan kontrolde, üç kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekiplerinin ilk belirlemelerine göre Mehmet Avcı'nın, annesi Hatice ve babası Şadi Avcı'yı tabancayla vurup, ardından intihar ettiği düşünülüyor. Polis ekipleri, cinayet ihtimalini de değerlendiriyor.

Ölenlerin bedenleri, inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.