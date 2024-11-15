İzmir'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Aslıhan Göktaş isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu Hüsamettin Göktaş tarafından tabancayla öldürüldü. Hüsamettin Göktaş, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Kadın 15.11.2024 17:40 Giriş: 15.11.2024 17:40

Güncelleme: 15.11.2024 17:40 Kaynak: AA

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