İzmir'de bir kadın, evinde çıkan yangında 30 kedisiyle birlikte öldü

İzmir'in Menemen ilçesinde 30 kedisiyle birlikte Mermerli Mahallesi'nde yaşayan Şule Çörekçi'nin (52) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle Şule Çörekçi ve 30 kedisi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 15.11.2025 19:51
  • Giriş: 15.11.2025 19:51
  • Güncelleme: 15.11.2025 19:58
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA / Arşiv

İzmir'in Menemen ilçesinde kedileriyle birlikte yaşayan Şule Çörekçi, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 30 kedisiyle birlikte Mermerli Mahallesi'nde yaşayan Şule Çörekçi'nin (52) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde yapılan kontrolde Çörekçi'nin ve 30 kedinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

"Islak Burunlar Pati Evi"nin de kurucusu olan hayvansever Çörekçi'nin tek başına yaşadığı öğrenildi.

Çörekçi'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

