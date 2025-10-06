İzmir'de bir kadın, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü: Fail 'kaza' bahanesini öne sürdü
İzmir Urla'da T.A. adlı erkek evli olduğu kadını av tüfeği ile katletti. Fail T.A., ifadesinde tüfeği 'yanlışlıkla' ateşlediğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
İzmir'in Urla ilçesinde T.A. adlı erkek, bulunduğu araçtan kazara ateşlediğini iddia ettiği tüfekle, evli oldu olduğu 32 yaşındaki Burçin R. A.'yı öldürdü.
Olay öğle saatlerinde Kuşçular Mahallesi Önen Koyu'nda meydana geldi.
T.A, elindeki tüfekle Burçin R. A.'yı yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burçin R. A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gözaltına alınan T.A. ilk ifadesinde, tüfeği kazayla ateşlediğini iddia etti.
Fail T.A'nın fişeğin araç içerisinden geçerek araç dışında bulunan Burçin R.A'ya isabet ettiğini söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.