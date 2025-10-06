İzmir'de bir kadın, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü: Fail 'kaza' bahanesini öne sürdü

İzmir Urla'da T.A. adlı erkek evli olduğu kadını av tüfeği ile katletti. Fail T.A., ifadesinde tüfeği 'yanlışlıkla' ateşlediğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

06.10.2025

Güncelleme: 06.10.2025 07:49 Kaynak: DHA

Fotoğraf: Emre Orman / csgorselarsiv.org